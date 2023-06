ന്യൂഡൽഹി∙ മുൻകാമുകിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനായി അവരുടെ മോശം ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. ഡൽഹി സാകേത് സ്വദേശി കുമാർ അവിനാഷ് (24) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. യുവതിക്കും കുടുംബത്തിനും മാനഹാനിയുണ്ടാക്കി, സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി വിവാഹം കഴിക്കാനായിരുന്നു പ്രതിയുടെ ശ്രമം.

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വ്യാജഅക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച് മോശം ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും പെൺകുട്ടിയുടേയും അമ്മയുടേയും ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം ഇയാൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഫോണുകളും മെസേജുകളും വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് യുവതി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഐപി വിലാസം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടാനായതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ രോഹിത് മീന പറഞ്ഞു.

യുവാവും പെൺകുട്ടിയും കോളജിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി പ്രണയത്തിൽനിന്നു പിൻമാറി. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് അപമാനമുണ്ടാക്കി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പ്രതി ശ്രമിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മൊബൈൽ ഫോണും, ലാ‌പ്‌ടോപും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Delhi Man posts Ex-Girlfriend's obscene photos online to pressure her for marriage