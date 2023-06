‘പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രായപരിധിയില്ല’: നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ജി.സുധാകരൻ

ആലപ്പുഴ∙ സിപിഎം നേതൃത്വത്തിന് എതിരെ മുൻ മന്ത്രി ജി.സുധാകരൻ. പാർട്ടിയിൽ പദവികൾക്കു പ്രായപരിധിയുണ്ടെന്നും എന്നാൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രായപരിധിയില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രായപരിധിയുണ്ടെന്ന ചിന്തയുള്ള ചിലർ ആലപ്പുഴയിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ സൂക്ഷിക്കണം. തനിക്ക് പ്രായപരിധി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ഹരിപ്പാട് ഒരു അവാർഡ്ദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജി.സുധാകരൻ.

ജി. സുധാകരന്റെ വാക്കുകൾ

ആലപ്പുഴയുടെ ചരിത്രം ആർക്കും മൂടിവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ആലപ്പുഴയെ പോലെ ത്യാഗം ചെയ്ത ജില്ലകൾ കുറവാണ്. കർഷകത്തൊഴിലാളി സമരത്തിലും കുടികിടപ്പു സമരത്തിലും പുന്നപ്രവയലാർ സമരത്തിലും ജനങ്ങൾക്കും പ്രസ്ഥാനത്തിനും വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട പോരാളികളുടെ നാടാണ് ആലപ്പുഴ. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നാസര്‍ അധ്യക്ഷനായ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പഴയ കാര്യങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം പറയും. പഴയ കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും ഓർമയില്ല. നമ്മളിവിടെ എത്തിയ കാര്യം മറന്നുപോയാല്‍ പിന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല.

വെറുതെ കിട്ടുന്നതല്ല സ്ഥാനം, പ്രവർത്തിക്കണം. പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യണം. പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് പലർക്കും സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. നാസറിനും സുജാതയ്ക്കും പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുണ്ട്. കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണു പ്രായപരിധി. പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രായപരിധിയില്ല. അതിനു പ്രായപരിധിയുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിലർ ആലപ്പുഴയിലുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചാൽ കൊള്ളാം. മരിക്കുന്നതുവരെ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാം. എന്നാൽ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ പരിധിയുണ്ട്. ആ വയസ്സാകുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ഞാൻ ഒഴിവായി.

എംഎൽഎയെ മന്ത്രിയോ ആയി അറിയപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ആത്മകഥയെഴുതും. ആത്മകഥയെഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ടുവർഷമായി പത്രക്കാർ പുറകെ നടക്കുകയാണ്. ആത്മകഥയ്ക്കകത്ത് വിവാദങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ആരും വായിക്കില്ല. മന്ത്രിയോ എംഎൽഎയോ ആവുന്നതിനു മുൻപ് നിങ്ങള്‍ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതാണു എന്റെ ചോദ്യം. ആ പ്രവർത്തനത്തിനാണു വില. അതിന്റെ പേരിലാണു ഈ സ്ഥാനം കിട്ടിയത്. പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള അനുഭവം എന്താണ് എന്നതിനാണു കൂടുതൽ മാർക്ക് വീഴുന്നത്.

