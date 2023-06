സെന്തിൽ ബാലാജിയെ കാവേരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ അനുമതി നൽകി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

ചെന്നൈ∙ കോഴക്കേസിൽ എൻഫോഴ്‌സ്മെന്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത തമിഴ്‌നാട് മന്ത്രി സെന്തിൽ വി.ബാലാജിയെ കാവേരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ അനുമതി നൽകി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നല്‍കിയ ഹേബിയസ് കോര്‍പസ് ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ കഴിയുന്ന മന്ത്രിയെ ഇഡിക്ക് താല്‍പര്യമുള്ള ഡോക്ടര്‍മാരെ കൊണ്ടു പരിശോധിപ്പിക്കാമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ 3 ഹൃദയധമനികളിൽ തടസ്സം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ അടിയന്തിര ബൈപാസ് ശസ്ത്രക്രിയ നിർദേശിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നു സെന്തിൽ വി.ബാലാജി ചെന്നൈ ഓമന്തുരാർ ഗവ.സൂപ്പർ സ്‌പെഷ്യൽറ്റി ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. മജിസ്ട്രേട്ട് ആശുപത്രിയിലെത്തിയാണ് മന്ത്രിയെ 28 വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. ജയലളിതയുടെ അണ്ണാഡിഎംകെ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഗതാഗത വകുപ്പിലെ ജോലികൾക്കു കോഴ വാങ്ങിയെന്നാണു ബാലാജിക്കെതിരായ കേസ്.

English Summary: Madras High Court allows Senthil Balaji to be shifted to Kauvery hospital