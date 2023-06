9 വർഷത്തിൽ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു അഴിമതിയാരോപണം പോലും ഉയർന്നിട്ടില്ല: പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ ഒൻപതുവർഷത്തിനിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരിൽ ഒരാൾക്കെതിരെ പോലും അഴിമതിയാരോപണം ഉയർന്നിട്ടില്ലെന്ന് മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങളെകുറിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജാവഡേക്കർ. രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാനാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘‘കഴിഞ്ഞ ഒൻപതു വർഷത്തിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാര്‍ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം പോലും അഴിമതിയാരോപണം ഉന്നയിട്ടിച്ചില്ല. കുടുംബ വാഴ്ചയില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയിൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വാസിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളോടോ മതങ്ങളോടോ വിവേചനമില്ല. ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രരുടെ സംരക്ഷണം മോദി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അവരെ ശാക്തീകരിച്ചു’’– പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു.

‘‘വികസനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണു നരേന്ദ്ര മോദി നടപ്പിലാക്കിയത്. നല്ല ഭരണവും നല്ല നേതൃത്വവും മോദി സർക്കാർ നൽകി. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമ്പത്തികാവസ്ഥയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണു കഴിഞ്ഞ ഒൻപതുവർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത്. ‘സബ്കാ സാത്ത്, സബ്കാ വികാസ്, സബ്കാ വിശ്വാസ്, സബ്‍കാ പ്രയാസ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണു കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചത്. സമ്പദ്ഘടനയിൽ പത്താം സ്ഥാനത്തുനിന്നും യുകെയെ മറികടന്ന് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യയെത്തി. വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണു മോദി സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചത്, അതിന്റെ ഫലമാണു ലഭിച്ചത്’’–പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Prakash Javadekar says there is no single allegation against central government yet