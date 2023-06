തോക്കുകടത്താൻ നിർദേശിച്ച് ടിപി കേസ് പ്രതി: സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എൻ.വേണു

കോഴിക്കോട്∙ ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ടി.കെ. രജീഷ് കേരളത്തിലേക്കു തോക്കുകടത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചെന്ന മൊഴി അത്യന്തം ഗൗരവമുള്ളതിനാൽ കേസ് സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആർഎംപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ.വേണു പറഞ്ഞു. ടിപി കേസ് പ്രതികൾ ജയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതാണ്. സ്വർണ കള്ളകടത്ത്, സ്വർണം പൊട്ടിക്കൽ, ലഹരിമരുന്ന് വ്യാപാരം, വിവിധ ക്വട്ടേഷനുകൾ ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നിങ്ങനെ സമീപകാലത്തു സംസ്ഥാനത്തു രൂപപ്പെട്ട മാഫിയകളുടെ ഹെഡ് ക്വാട്ടേഴ്സായി ജയിലുകൾ മാറിയതിനു പിന്നിൽ ഭരണരാഷ്ടീയ സ്വാധീനം ഉണ്ടെന്നതു വ്യക്തമാണ്.



ടിപി കേസ് പ്രതികൾ സെൻട്രൽ ജയിലുകളുടെ സമാന്തര ഭരണാധികാരികളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ സെല്ലുകളിൽ നിന്നും നിരവധി തവണയാണു മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിക്കപ്പെട്ടതെന്നും വേണു പറഞ്ഞു. കോടതി ശിക്ഷിച്ച പി.കെ. കുഞ്ഞനന്തനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ സിപിഎം നേതാക്കന്മാർ മത്സരിക്കുകയാണ്. എം.വി.ഗോവിന്ദൻ കൃത്യമായി അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞുവെന്നും വേണു പറഞ്ഞു. രജീഷിന്റെ തോക്കു കടത്തൽ പാർട്ടിയുടെ ഏതൊക്കെ നേതാക്കന്മാർക്കു വേണ്ടിയാണ് എന്നതു വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. കർണാടക പൊലീസാണു പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കേസ് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനു വിടാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും വേണു പറഞ്ഞു.

English Summary: RMP state secretary N Venu says CBI should investigate T P Chandrasekharan murder case accused involvement in gun trafficking