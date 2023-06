ന്യൂഡല്‍ഹി∙ 2024ല്‍ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാല്‍ നരേന്ദ്ര മോദി ഭരണഘടന മാറ്റുമെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇന്ത്യയുടെ രാജാവായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ഡല്‍ഹി മന്ത്രി സൗരഭ് ഭരദ്വാജ്. സിബിഐയും ഇഡിയും ആദായനികുതി വകുപ്പും റെയ്ഡ് നടത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ജയിലില്‍ അടയ്ക്കുന്നതു കാണുമ്പോള്‍ അത്തരത്തിലാണു തോന്നുന്നതെന്നും സൗരഭ് പറഞ്ഞു.

എണ്ണമറ്റ ആളുകള്‍ തങ്ങളുടെ ജീവന്‍ ബലിയര്‍പ്പിച്ചു നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടമാകും. പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇത്തവണ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാന്‍ തയാറായില്ലെങ്കില്‍ ഇനിയൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ലെന്നും എഎപി ദേശീയ വക്താവു കൂടിയായ സൗരഭ് പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ഡല്‍ഹി മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന വിവേകശൂന്യവും ബാലിശവുമാണെന്ന് ബിജെപി ഡല്‍ഹി പ്രസിഡന്റ് വീരേന്ദ്ര സച്ച്‌ദേവ് പറഞ്ഞു. അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാള്‍ നിരന്തരം ആക്ഷേപിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടികളുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കാന്‍ എഎപി എന്തിനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്നു സച്ച്‌ദേവ് ചോദിച്ചു.

English Summary: Saurabh Bharadwaj says Narendra Modi may declare himself as king if he is elected again as Prime Minister