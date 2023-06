ന്യൂഡൽഹി∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ മൽസരത്തിന് കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ ഉപാധിവച്ച് ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി. ഡൽഹിയിലും പ‍ഞ്ചാബിലും കോൺഗ്രസ് മൽസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും എഎപി മൽസരരംഗത്ത് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സഹകരണത്തിനില്ലെന്നും പാർട്ടിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളിലേക്ക് പോകില്ലെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് നിലപാട്. ഇരു പാർട്ടികളുടെയും നിലപാട് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനീക്കങ്ങളിൽ കല്ലുകടിയായേക്കും.

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കുന്ന ഉപാധിയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും മൽസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിയെ തുടച്ച് നീക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തൽ.

സമാന ആവശ്യം കൂടുതൽ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിച്ചേക്കും. മാറിനിൽക്കൽ ബിജെപിയെ വളർത്തലാകും. രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും എഎപി മാറി നിന്നത് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന് പ്രയോജനമില്ലെന്നും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ എഎപി ഉറച്ച് നിന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനിരയുടെ തുടർ നീക്കത്തെ ബാധിക്കും. കേന്ദ്ര ഓർഡിനൻസിനെതിരായ ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ പോരാട്ടത്തെ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണക്കാത്തതിലും മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളുമായി മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് തയ്യാറാകാത്തതിലും എഎപിക്ക് വലിയ അതൃപ്‌തിയുണ്ട്.

English Summary: AAP and Congress stand as a hindrance to the oppositions United moves