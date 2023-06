വോട്ടർമാർക്ക് മനസ്സു മാറ്റാൻ അധികം നേരം വേണ്ട, അലംഭാവമരുത്: കോൺഗ്രസിനോട് തരൂർ

വല്ലഡോയ്ഡ് (സ്പെയിൻ)∙ കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ നേടിയ വിജയം കോൺഗ്രസിനെ അലംഭാവത്തിലേക്കു നയിക്കാൻ കാരണമാകരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി മുതിർന്ന നേതാവ് ശശി തരൂർ. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കു വോട്ടു ചെയ്താലും, ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനം മാറിച്ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നേടിയ തകർപ്പൻ വിജയത്തിനുശേഷം 2019ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ദയനീയ പരാജയം നേരിട്ടതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തരൂരിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചാലും, ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തന്ത്രങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ഏശണമെന്നില്ലെന്ന് തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘‘2018ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കർണാടകയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടിയ പാർട്ടിയായെന്നു മാത്രമല്ല, രാജസ്ഥാനിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും മധ്യപ്രദേശിലും കോൺഗ്രസ് തകർപ്പൻ വിജയം നേടി. എന്നിട്ടുപോലും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വന്നപ്പോൾ അതേ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപി നമ്മെ വീഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. കർണാടകയിൽ പോലും കോൺഗ്രസിന് ആകെ ലഭിച്ചത് ഒരേയൊരു ലോക്സഭാ സീറ്റാണ്’ – തരൂർ പറഞ്ഞു.

‘‘വെറും മാസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുമിടയിൽ വോട്ടർമാരുടെ മനസ്സു മാറിയെങ്കിൽ, കർണാടകയിലെ‍ വിജയം നമ്മുടെ അലംഭാവത്തിനു കാരണമാകരുത്’ – തരൂർ പറഞ്ഞു. കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള 224 സീറ്റുകളിൽ 135 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഭരണം പിടിച്ചത്. ബിജെപിക്ക് ആകെ ലഭിച്ചത് 66 സീറ്റുകൾ മാത്രം.

കരുത്തും സ്വാധീനവുമുള്ള പ്രാദേശിക നേതൃത്വമാണ് കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന് മികച്ച വിജയം സമ്മാനിച്ചതെന്ന് തരൂർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ച് നടത്തിയ പ്രചാരണവും അവിടെ കോൺഗ്രസിനെ തുണച്ചെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘‘കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ കർണാടകക്കാരനാണ്. ഗാന്ധി കുടുംബവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു. പക്ഷേ, പ്രചാരണത്തിനു നേതൃത്വം വഹിച്ചത് പ്രാദേശിക നേതാക്കളായിരുന്നു. പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിലും ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെ വികസന പ്രശ്നങ്ങളിലും ഊന്നിയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രചാരണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനെ തുണച്ചത്’ – തരൂർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയായത് കേന്ദ്രത്തെ അമിതമായി ആശ്രയിച്ചുള്ള നീക്കങ്ങളാണെന്നും തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘‘പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ബിജെപി അത്ര കരുത്തരായിരുന്നില്ല. മോദിയോ അമിത് ഷായോ കർണാടകയിൽ വന്ന് ഇവിടം ഭരിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് ജനത്തിന് മനസ്സിലായി. അവർ പ്രചാരണ യോഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം ജനം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഹിജാബ്, ഹലാൽ, ടിപ്പു സുൽത്താൻ, മുസ്‍ലിംകൾക്കെതിരായ പ്രചാരണം എന്നിവയെല്ലാം അത്ര വലിയ വിഷയങ്ങളായില്ല’ – തരൂർ പറഞ്ഞു.

English Summary: "Congress Can't Be Complacent, Don't Assume...": Shashi Tharoor On Party's Poll Win