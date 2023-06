എതിർ തന്ത്രവുമായി സിപിഎം; പാർട്ടിക്ക് മാധ്യമവിരുദ്ധ നിലപാടെന്ന പ്രചരണത്തെ നേരിടും

തിരുവനന്തപുരം∙ മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള സമീപനത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു മുന്നോട്ടു പോകാൻ സിപിഎം തീരുമാനം. പാർട്ടിയെ മാധ്യമങ്ങൾ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപക പ്രചരണം നടത്തും.

താഴേത്തട്ടിലും സാധാരണക്കാർക്കിടയിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രചരണം ശക്തമാക്കും. പാർട്ടിക്കും സർക്കാരിനും എതിരെ ഉയരുന്ന വിമർശങ്ങൾക്കു അതത് സമയം നേതൃത്വം മറുപടി പറയും. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റേതാണ് തീരുമാനം.

English Summary: CPM To Clarify It's Stand On Media