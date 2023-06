മാതാപിതാക്കൾ ഉറക്കത്തിൽ: 5 വയസ്സുകാരൻ 8ാം നിലയിലെ ബാൽക്കണിയിൽനിന്ന് വീണു, ദാരുണാന്ത്യം

നോയിഡ∙ എട്ടാംനിലയിലെ ബാൽക്കണിയിൽനിന്നു വീണ് അഞ്ചുവയസ്സുകാരനു ദാരുണാന്ത്യം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിലാണു സംഭവം. ഇന്നു പുലർച്ചെ 5.45 നായിരുന്നു അപകടം. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. കുട്ടിയെ ഉടനടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉറക്കമുണരുന്നതിനു മുൻപായി ചില ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടി എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ടെന്നു വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ഇന്നു രാവിലെ മാതാപിതാക്കൾ ഉറക്കമെഴുന്നേൽക്കുന്നതിനു മുൻപായി എഴുന്നേറ്റ കുട്ടി ബാൽക്കണിയിലേക്കു പോവുകയും അവിടെനിന്നു വീഴുകയായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

