‘പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിൽ ബിജെപിക്ക് ഭയം; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തേയാക്കാൻ സാധ്യത’

പട്ന ∙ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭയപ്പാടിൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിജെപി നേരത്തേയാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. വിശാല പ്രതിപക്ഷ നേതൃയോഗം 23നു പട്നയിൽ ചേരാനിരിക്കെയാണ് നിതീഷിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. നേതൃയോഗം കഴിഞ്ഞാലുടൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തയാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കണമെന്നു നിതീഷ് നിർദേശിച്ചു.

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി, എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാർ, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ 23നു പട്നയിലെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ബിഹാറിലെ മഹാസഖ്യത്തിൽനിന്നു ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ചയെ (എച്ച്എഎം) പുറത്താക്കിയതിനെ നിതീഷ് ന്യായീകരിച്ചു. ബിജെപിക്കു വേണ്ടി മഹാസഖ്യത്തിൽ ചാരപ്പണി നടത്തുകയായിരുന്നു എച്ച്എഎമ്മെന്നാണ് നിതീഷിന്റെ ആരോപണം.

English Summary: Why Bihar CM Nitish Kumar thinks Lok Sabha election may be held before 2024