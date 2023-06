രാഹുൽ യുഎസിൽ, അതിഷി ബ്രിട്ടനിൽ; രണ്ടു പേരും പറയുന്നത് ഗൗനിക്കേണ്ട: തിരിച്ചടിച്ച് ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി∙ ബ്രിട്ടനിൽവച്ച് നടത്തിയ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ ആംആദ്മി പാർട്ടി നേതാവും ഡൽഹി മന്ത്രിയുമായ അതിഷിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിജെപി രംഗത്ത്. ‘ലോകത്ത് പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലാണെ’ന്ന് ബ്രിട്ടിഷ് മണ്ണിൽവച്ച് മന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് ബിജെപിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നതു പോലെയല്ലെന്നും മന്ത്രി തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ്, മന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തിയത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ അതേ സ്വരമാണ് അതിഷിക്കെന്നും അവര്‍ വിദേശത്ത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചു നടത്തുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ലജ്ജാകരമാണെന്നും ബിജെപി തിരിച്ചടിച്ചു. ഇത് ബിജെപി – എഎപി വാക്പോരിനും കാരണമായി.

‘‘വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ പഠനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാകുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി 3.6 ട്രില്യൻ ഡോളർ കടന്നതായി വലിയ പ്രചാരണമുണ്ട്. ജി–20 രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയുടേതാണെന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രചാരണം. ഇതുപോലുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രചാരണങ്ങൾ വ്യാപകമാണ്.’

‘‘പക്ഷേ, യാഥാർഥ്യം ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വളരെയധികം വിഭിന്നവും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളെയും പോഷകാഹാരക്കുറവു പോലുള്ള വിഷയങ്ങളെയും അപഗ്രഥിക്കുന്ന മാനവ വികസന സൂചികയിൽ 191 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ 132–ാമതാണ്. ഇതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75–ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ യഥാർഥ അവസ്ഥ. വളരെ പിന്നിലാണെന്ന് നാം കരുതുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും യഥാർഥത്തിൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഭൂട്ടാൻ, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലദേശ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സൂചിക പ്രകാരം ഇന്ത്യയേക്കാൾ മുന്നിലാണ്’ – അതിഷി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, അതിഷിയുടെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ബിജെപി ഉയർത്തിയത്. വിദേശ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ തുടർച്ചയായി പ്രസംഗിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അതേ സ്വരമാണ് അതിഷിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി വിമർശിച്ചു.

‘‘രണ്ട് യുവ നേതാക്കളുണ്ട്. ഒരാൾ അമേരിക്കയിലാണ്. മറ്റൊരു നേതാവ് ഇംഗ്ലണ്ടിലും. ഇന്ത്യയിലെ 35 കോടി ആളുകൾ പട്ടിണിയിലാണെന്നാണ് ഇവർ അവിടെച്ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി 80 കോടി ആളുകൾക്കും സൗജന്യമായി റേഷൻ നൽകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ 35 കോടി ആളുകൾ വന്നത്? അവരുടെ പ്രസ്താവനകൾ ആരും ഗൗനിക്കേണ്ട കാര്യം പോലുമില്ല’ – ഹർദീപ് സിങ് പുരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ബ്രിട്ടനിലെ പ്രസംഗത്തിൽ അതിഷി നിരത്തിയ കണക്കുകളെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ബിജെപിയുടെ ഡൽഹി അധ്യക്ഷൻ വീരേന്ദ്ര സച്‌ദേവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘‘അവരുടെ പരാമർശങ്ങൾ തികച്ചും ലജ്ജാകരമാണ്. വിദേശത്തുപോയി അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും പറയുന്നത് രാജ്യദ്രോഹം തന്നെയാണ്’ – വീരേന്ദ്ര സച്‌ദേവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇതിനിടെ, ബിജെപി നേതാക്കൾക്ക് മറുപടിയുമായി എഎപി വക്താവ് പ്രിയങ്ക കാക്കർ രംഗത്തെത്തി. നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലെന്നു പറയുന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രശ്നമെന്ന് അവർ തുറന്നടിച്ചു. ‘‘വിശപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ 107–ാം സ്ഥാനത്താണെന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തെ 80 കോടി ആളുകൾക്കും രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പണമില്ലാത്തത്’ – പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

