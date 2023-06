‘എഐ ക്യാമറ അഴിമതിയിൽ അന്വേഷണം വേണം’: ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം∙ എഐ ക്യാമറ അഴിമതിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്. വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നു മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച ഹർജി സമർപ്പിക്കും. നിയമപരമായ നടപടി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാലാണു ഹർജി വൈകിയതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. വി.ഡി.സതീശനും ചെന്നിത്തലയും സംയുക്തമായാകും ഹർജി നൽകുക.

Read Also: അരിക്കൊമ്പനു തീറ്റയും വെള്ളവുമുണ്ട്’; കേരളത്തിന് കൈമാറണമെന്ന റെബേക്കയുടെ ഹർജി തള്ളി

English Summary: Ramesh Chennithala says he will approach Highcourt demanding investigation on AI Camera Scam