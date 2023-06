ബിഹാറിൽ പുതിയ മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് രത്നേഷ് സദ

പട്ന∙ ബിഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാർ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു രാജിവച്ച സന്തോഷ് കുമാർ സുമനു പകരം രത്നേഷ് സദ പുതിയ മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി ചുമതലയേറ്റു. ദലിത് മുസഹർ വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ളയാളാണ് സദ. ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച നേതാവ് ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയുടെ മകൻ സന്തോഷ് സുമൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു.

ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ചയെ (എച്ച്എഎം) ജനതാദളിൽ (യു) ലയിക്കാൻ നിതീഷ് കുമാർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജിയെന്ന് സന്തോഷ് കുമാർ സുമൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പട്നയിൽ ചേരുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതൃയോഗത്തിനു എച്ച്എഎമ്മിനു ക്ഷണം ലഭിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പരാതിപ്പെട്ടു. എച്ച്എഎമ്മിന്റെ നിലനിൽപിനു വേണ്ടിയാണു രാജി. ആർജെഡി – ജെഡിയു കക്ഷികൾക്ക് എതിർപ്പില്ലെങ്കിൽ എച്ച്എഎം മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എച്ച്എഎമ്മിനു നാല് എംഎൽഎമാരാണുള്ളത്. മഹാസഖ്യത്തിൽ അടുത്തിടെയായി എച്ച്എഎം ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എച്ച്എഎമ്മിന് അഞ്ചു സീറ്റ് വേണമെന്നു ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയും സന്തോഷ് കുമാർ സുമനും പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിതീഷ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമൊഴിയുകയാണെങ്കിൽ പകരം തേജസ്വി യാദവിനേക്കാൾ യോഗ്യൻ സന്തോഷ് കുമാർ സുമനാണെന്ന ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയുടെ പരാമർശവും വിവാദമായിരുന്നു.

