‘പൊലീസ് ലോക്കപ്പില്‍’: നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ സംഘമെന്ന് സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് മാധ്യമവേട്ടയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. ദേശീയതലത്തില്‍ സംഘപരിവാര്‍ നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പിന്തുടരുന്നത്. പൊലീസിന്റെ കൈകാലുകള്‍ വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പൊലീസ് ലോക്കപ്പിലാണെന്നും സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ സംഘമാണ് പൊലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് എതിരെയും സതീശൻ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തി. സിപിഎമ്മിന്റെ അഴിമതി പണം പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി. ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് വഴിവിട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. മറ്റു കരാറുകാർക്കൊന്നും ഇനി കേരളത്തിൽ കാര്യമില്ല. എല്ലാ ജോലിയും ഊരാളുങ്കലിലേക്കാണു പോകുന്നത്. ബാക്കി ലേബർ സൊസൈറ്റികൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഊരാളുങ്കലിനുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കുകയാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കു സർക്കാർ പരിഹാരം കാണുന്നില്ലെന്നും സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രുതിതരംഗം പദ്ധതി തടസ്സപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്ല്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു നിയമസഭയ്ക്കു കൊടുത്ത ഉറപ്പ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും സതീശൻ ആരോപിച്ചു.

