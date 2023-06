ന്യൂഡൽഹി∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കാന്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി (എഎപി) ഉപാധി വയ്ക്കുന്നു. ഡല്‍ഹിയിലും പഞ്ചാബിലും കോണ്‍ഗ്രസ് മല്‍സരിക്കാതിരുന്നാല്‍ മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും എഎപി മല്‍സരിക്കില്ലെന്നാണ് ഉപാധി. ഡല്‍ഹിയിലെ എ‌എപി മന്ത്രി സൗരഭ് ഭരദ്വാജാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യം മുന്നോട്ടു വച്ചത്.

2015, 2020 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനു പൂജ്യം സീറ്റ് ലഭിച്ചതു മറക്കരുതെന്നും എഎപി ദേശീയ വക്താവുകൂടിയായ മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേന്ദ്ര ഓർഡിനൻസ് വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കെയാണ് എഎപിയുടെ ഈ നീക്കം.

‘2024ൽ നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ രാജ്യം രാജവാഴ്ചയിലേക്കു മാറും. ഭരണഘടന മാറ്റാനും ജീവനുള്ള കാലത്തോളം രാജാവായി സ്വയം അവരോധിക്കാനും മോദി ശ്രമിച്ചേക്കും’’ – അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ അഴികൾക്കുള്ളിലാക്കാൻ സിബിഐയും ഇഡിയും ഇൻകംടാക്സ് വിഭാഗവും ശ്രമിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഉപാധി വയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കാനും സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് മറന്നില്ല. ആംആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ആശയങ്ങൾ പകർത്തുകയാണ് കോൺഗ്രസെന്നായിരുന്നു വിമർശനം. ‘‘രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിനു നേതാക്കന്മാരില്ലാത്തതുമാത്രമല്ല പ്രതിസന്ധി, ആശയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. വെള്ളം, വൈദ്യുതി, സ്ത്രീകൾക്കു സൗജന്യ ബസ് യാത്ര തുടങ്ങി എഎപി കൊണ്ടുവന്ന ക്ഷേമപദ്ധതികളെ കോൺഗ്രസ് പരിഹസിച്ചു. എന്നാൽ അവരത് ഇപ്പോൾ പകർത്തുകയാണ്’’ – സൗരഭ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

