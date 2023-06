റീസർവേ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരാതിയും ഓൺലൈനായി നൽകാം

ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്തു തന്നെ വില്ലേജിലെ ഭൂവുടമകൾക്കു പരാതികളും അതിർത്തി തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ ‘എന്റെ ഭൂമി’ പോർട്ടലിൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും. ബന്ധപ്പെട്ട സർവേ സൂപ്രണ്ടിന് പരാതി നൽകാനാണു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക. റിസർവേക്കു ശേഷം ഭൂരേഖാ പരിപാലന (എൽആർഎം) പരാതികൾ കുറയ്ക്കാനാണിത്. മുൻ റീസർവേ സംബന്ധിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിനു പരാതികളാണ് നിലവിൽ താലൂക്ക് ഭൂരേഖാ തഹസിൽദാർമാരുടെ മുൻപാകെ ഉള്ളത്.



ഒരു വില്ലേജിലെ റീസർവേ പൂർത്തിയായ ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം ഭൂവുടമകൾക്ക് പരിശോധിക്കാനായി വില്ലേജിൽ പ്രദർശനത്തിനും വയ്ക്കും. ആക്ഷേപമുള്ളവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട റിസർവേ അസി. ഡയറക്ടർക്കു പരാതി നൽകാം. കൂടാതെ വിവിധതരം പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയും വനഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന്

പോർട്ടലിൽ വില്ലേജ് ഓഫിസർ, സ്പെഷൽ തഹസിൽദാർ, തഹസിൽദാർ, റവന്യു ഡിവിഷനൽ ഓഫിസർ, ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർ (എൽആർ) തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും തിരുത്താനുമുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും. ഡിജിറ്റൽ സർവേയുടെ ഭാഗമായി തയാറാക്കിയ ‘എന്റെ ഭൂമി’ പോർട്ടൽ നിലവിൽ സർവേ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ മാത്രം അധീനതയിലായിരുന്നു.

English Summary: Complaints can also be submitted online at the time of Resurvey