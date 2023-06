മകൻ മരിച്ചതറിയാതെ മൂന്നുനാൾ ഒപ്പമിരുന്ന് വയോധികയായ അമ്മ; മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

കോഴിക്കോട്∙ മകൻ മരിച്ചതറിയാതെ മൂന്നുനാൾ ഒപ്പമിരുന്ന് വയോധികയായ അമ്മ. കോഴിക്കോട് വളയത്താണ് സംഭവം. നാൽപ്പത്തഞ്ചുകാരനായ മകൻ രമേശൻ മരിച്ചുകിടക്കുന്നത് മനസ്സിലാകാതെ കട്ടിലിന് സമീപം ഇരിക്കുകയായിരുന്ന അമ്മ മന്ദിയെ വാർധക്യപെൻഷൻ നൽകാനെത്തിയയാളാണ് കണ്ടത്. വീടിനകത്തുനിന്ന് ദുർഗന്ധം വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് രമേശൻ മരിച്ചുകിടക്കുന്നത് അറിഞ്ഞത്.

മൃതദേഹത്തിന് മൂന്നുദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം. മന്ദി മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീയാണെന്ന് അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞു. അമ്മയും മകനും മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ താമസമുണ്ടായിരുന്നത്. നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടിയിരുന്നയാളാണ് രമേശൻ. വളയം പൊലീസെത്തി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

English Summary: An Elderly mother stayed with her son's deadbody