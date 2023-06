കീം അപേക്ഷയിൽ തെറ്റുതിരുത്താൻ അവസരം; ഉത്തരവിറക്കി മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു

തിരുവനന്തപുരം ∙ മെഡിക്കൽ, മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് കീമിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിൽ വന്ന തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതിന് ഒരു അവസരം കൂടി നൽകുന്നതിന് പോർട്ടൽ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു ഉത്തരവിട്ടു. ഇതു സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം എൻട്രൻസ് കമ്മിഷണർക്ക് നൽകി.

വിവിധ കാരണങ്ങളെ തുടർന്ന് അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാനാകാത്തതിനാലാണ് വീണ്ടും അവസരം നൽകുന്നതിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നീക്കം. ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചശേഷം പ്രവേശന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാനും പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർക്ക് മന്ത്രി അനുമതി നൽകി

English Summary:KEAM, One more chance to make corrections in Application