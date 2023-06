കേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 ദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത; ബിപോർജോയ് ശക്തികുറഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി അടുത്ത 5 ദിവസം ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ജൂൺ 18 മുതൽ 21 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

അതേസമയം, ബിപോർജോയ് ചുഴലിക്കാറ്റ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ രാജസ്ഥാനു മുകളിൽ അതിതീവ്ര ന്യുനമർദമായി ശക്തി കുറഞ്ഞുവെന്നും വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കിഴക്ക് - വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് അടുത്ത 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീവ്ര ന്യുനമർദമായി വീണ്ടും ശക്തി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.

English Summary: Kerala expected heavy rain in next 5 days, Biparjoy declined as Deep Depression