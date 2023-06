മണിപ്പുർ സംഘർഷം: പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ സമയം നൽകിയില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ മണിപ്പുർ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സർവകക്ഷി സംഘത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സമയം അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം. 10 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ സമയം തേടി. 2001ൽ സംഘർഷമുണ്ടായപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വാജ്‌പേയിയെ സർവകക്ഷി സംഘം കണ്ടിരുന്നു. വാജ്‌പേയി അന്ന് സമാധാനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയ്റാം രമേശ് പറഞ്ഞു.

മണിപ്പുരിൽ അക്രമികൾ പൊലീസ് വേഷത്തിലും വരാമെന്ന് കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ക്വാത, കഗ്‌വൈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മുതൽ തുടങ്ങിയ വെടിവയ്‌‍പ് രാവിലെ വരെ നീണ്ടു. ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുകയും ആക്രമണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ആശുപത്രിക്കു സമീപം പാലസ് ഏരിയയിൽ തീവയ്പ് ശ്രമമുണ്ടായി. ആയിരത്തോളം പേർ സ്ഥലത്തു തടിച്ചുകൂടുകയും തീവയ്‌ക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായുമാണു വിവരം. ആൾക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാനായി ദ്രുതകർമ സേന കണ്ണീർവാതകവും റബർ ബുള്ളറ്റും പ്രയോഗിച്ചു.

English Summary: Jairam Ramesh said that 10 opposition parties had sent a written letter to Pm Modi on 10th that they want to meet you on Manipur Issue