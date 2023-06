കോഴിക്കോട്∙ ശക്തമായ കാറ്റിനെ തുടർന്ന് പുതിയാപ്പ ഹാര്‍ബറിനു സമീപം മീന്‍പിടിത്ത ബോട്ട് മറിഞ്ഞു. ഹരിനാമം എന്ന ബോട്ടാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. 26 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. തലകീഴായി മറിഞ്ഞ ബോട്ടിൽ നിന്നും മുഴുവന്‍ തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ബോട്ട് കരയ്ക്കെത്തിച്ചത്.

English Summary: Boat overturned and all fishermen were rescued