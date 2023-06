പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടത്തല്ല്: ഒരാൾക്ക് കുത്തേറ്റു, 4 പേർക്ക് പരുക്ക്

പത്തനംതിട്ട∙ പത്തനംതിട്ട നഗരത്തില്‍ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടത്തല്ല്. ഒരാള്‍ക്ക് കുത്തേറ്റു. ബംഗാൾ സ്വദേശി ഗിത്തുവിനാണു കുത്തേറ്റത്. പത്തനംതിട്ട ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഗിത്തുവിനെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കു മാറ്റം.

സംഘർഷത്തിൽ നാലു പേർക്ക് പരുക്കുണ്ട്. ഇവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടു കൂടിയാണു സംഭവം. ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുന്നവർ ചേരിതിരിഞ്ഞു തമ്മിൽ തല്ലുകയായിരുന്ന‌ുവെന്നാണു വിവരം. മരക്കഷ്ണം കൊണ്ടടിക്കുകയും പിന്നാലെ കത്തിയെടുത്തു കുത്തുകയുമായിരുന്നു.

English Summary: Conflict between Migrant Workers one person was stabbed