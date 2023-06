മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന യുവതിയെ നിശാക്ലബ്ബിൽനിന്ന് ഫ്ലാറ്റിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു; ഇന്ത്യക്കാരൻ പിടിയിൽ

ലണ്ടൻ∙ നിശാക്ലബ്ബിൽ വച്ച് പരിചയപ്പെട്ട യുവതിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ വംശജനായ വിദ്യാർഥി ബ്രിട്ടനിൽ അറസ്റ്റിൽ. പ്രീത് വികാൽ (20) എന്ന യുവാവാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിലാണ് അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവം നടന്നത്. മദ്യപിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലായ യുവതിയെ പ്രീത് തന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നാണ് കേസ്.

കാർഡിഫിലെ ക്ലബ്ബിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയത്. സൂഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പമാണ് പ്രീതും യുവതിയും ക്ലബ്ബിൽ എത്തിയത്. ‘‘യുവതി അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നു, രാത്രിയുടെ വൈകി ക്ലബ്ബിനു പുറത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രീതിനെ യുവതി കാണുന്നത്. ഇരുവരും സംസാരിക്കുകയും യുവതിയെ പ്രീത് തന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയുമായിരുന്നു.’’– സൗത്ത് വെയ്‌ൽസ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

യുവതിയെ താങ്ങിപ്പിടിച്ച് പ്രീത് നടന്നുപോകുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് പ്രീതിന്റെ തോളിൽചാരി യുവതി നടക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. മദ്യപിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലായതോടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തുനിന്നും യുവതി മാറിപ്പോയത് പ്രീത് വികാൽ മുതലെടുക്കുകയായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഫ്ലാറ്റിലെത്തി പീഡിപ്പിച്ചശേഷം, യുവതിയുടെ ചിത്രം പകർത്തി പ്രീത് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. യുവതി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും യുവതിക്ക് അയച്ച ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സന്ദേങ്ങളും കേസിൽ നിർണായകമായി.



