ഇതിനേക്കാൾ വേദന നിറഞ്ഞതായി മറ്റൊന്നുമില്ല: സവർക്കറെ ഒഴിവാക്കിയത് ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് ഗഡ്കരി

മുംബൈ∙ വി.ഡി. സവർക്കർ, ഡോ. ഹെഡ‍്ഗേവാർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠ ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് സ്കൂൾ സ്കൂൾ സിലബസ് പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള കർണാടക സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. ഹെഡ‍്ഗേവാറിനെക്കുറിച്ചും സവർക്കറെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് ഗഡ്കരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘‘സ്കൂൾ സിലബസിൽ നിന്നും ഹെഡ‍്ഗേവാറിന്റെയും സവർക്കറുടെയും ഭാഗങ്ങൾ പിൻവലിച്ചത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ഇതിനേക്കാൾ വേദന നിറഞ്ഞതായി മറ്റൊന്നുമില്ല. സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു സവർക്കർ. ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹമൊരു റോൾ മോഡലായിരുന്നു’’– നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പുരിൽ വി.ഡി സവർക്കറെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗഡ്കരി.

കര്‍ണാടകയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നതിനു പിന്നാലെ ആര്‍എസ്എസ് സ്ഥാപകന്‍ കെ.ബി.ഹെഡ്‌ഗേവാറിന്റെയും സവര്‍ക്കറുടെയും പാഠഭാഗങ്ങള്‍ 6 മുതല്‍ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ പാഠ പുസ്തകങ്ങളില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

പകരം അംബേദ്കറെ കുറിച്ചുള്ള കവിത, മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു മകള്‍ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് എഴുതിയ കത്തുകള്‍ തുടങ്ങി ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ ഒഴിവാക്കിയ പാഠങ്ങള്‍ വീണ്ടും ഉള്‍പ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചു. സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായനയും നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരുന്നു.



English Summary: Ntin Gadkari respond to Karnataka government decesion to drop Savarkar and Hedgewar chapter