വീടിനു മുന്നിൽ കൂറ്റൻപൈപ്പുകൾ: വാഹനം പുറത്തിറക്കാനാവില്ല, നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതം

തിരുവനന്തപുരം∙ ജല അതോറിറ്റിയുടെ കൂറ്റൻപൈപ്പുകൾ വീടിനു മുന്നിൽ നിരത്തിയതോടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുപെട്ട് ആനയറയിലെ നാട്ടുകാർ. തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പറേഷനിലെ ആനയറ വാർഡിലെ നൂറ്റൻപതോളം വീട്ടുകാരാണു കൂറ്റൻപൈപ്പുകൾ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. സ്വീവേജ് പൈപ്പ് ലൈനിനായി കൊണ്ടുവന്ന പൈപ്പുകളാണു വീടിനു മുന്നിൽ നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ വീട്ടിലേക്കു നടന്നുകയറാൻ വരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് നാട്ടുകാർ. പുറത്തിറങ്ങാനും അകത്തേക്കു കയറാനും പൈപ്പുകൾ ചാടിക്കടക്കണം. രണ്ടു മാസമായി വീട്ടിൽനിന്നും വാഹനം പുറത്തിറക്കാനും കഴിയുന്നില്ല.

നൂറ്റൻപതോളം വീട്ടുകാര്‍ക്കു ഗേറ്റ് തുറന്നാല്‍ വഴി അവിടെ അടയും. മുന്നോട്ടു നീങ്ങണമെങ്കില്‍ കൂറ്റന്‍ പൈപ്പുകള്‍ ചാടികടക്കണം. നാട്ടുകാര്‍ വാഹനങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നാളുകളായി. കാറുകളെല്ലാം വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാഴ്ചവസ്തു പോലെ കിടക്കുന്നു. മലിനജലം ഒഴുക്കി കളയാനായി മണ്ണിനടിയില്‍ കുഴിച്ചിടാനാണ് ഈ പൈപ്പുകള്‍ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് പോലുമില്ല.

പണി തുടങ്ങും മുന്‍പ് പൈപ്പ് ലൈനുകള്‍ നിരത്തിയതാണു ദുരവസ്ഥയ്ക്കു കാരണം. റോഡിന്റെ പകുതിയോളം പൈപ്പുകള്‍ കീഴടക്കിയതോടെ വാഹന ഗതാഗതവും ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. ഈ ദുരിതം ജല അതോറിറ്റിയുടെ മന്ത്രിക്കും എംഎല്‍എയ്ക്കുമെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം.



English Summary: People struggle to leave house as water authority put huge pipes infront of their house