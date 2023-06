മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദുബായിൽ; 3 ദിവസത്തെ സന്ദർശനം, പൊതുപരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കും

ദുബായ്∙ യുഎസ് സന്ദര്‍ശനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദുബായിലെത്തി. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടരയോടെയാണു മുഖ്യമന്ത്രി ദുബായിലെത്തിയത്. ഭാര്യ കമല, മകൾ വീണ, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ട്. വൈകിട്ട് അബുദാബി കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് മിഷന്റെ ഇന്‍ഫിനിറ്റി സെന്‍റര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ‌പ്രവാസി സംരംഭകർക്ക് ഒത്തുചേരാനും കേരളത്തിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഇൻഫിനിറ്റി സെന്റർ.

സംരംഭകർ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുക, കേരളത്തിലേക്കു കൂടുതൽ സംരംഭകരെ ആകർഷിക്കുക, ഐടി പദ്ധതികളിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയും സെന്റർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. വൈകിട്ട് ദുബായ് താജ് ഹോട്ടലിലാണ് ചടങ്ങ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇത്തവണ മറ്റ് പൊതുപരിപാടികൾ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങും. കഴിഞ്ഞ മാസം അബുദാബിയില്‍ ആനുവല്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്‍റ് മീറ്റിങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ യാത്ര റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.



