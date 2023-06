സംഘർഷത്തിൽ ഇടപെട്ട പൊലീസുകാരന് ക്രൂര മർദ്ദനം; വീണുകിടക്കുമ്പോൾ ദേഹത്തേക്ക് ചാടി അക്രമികൾ

ബെംഗളൂരു∙ സുഹൃത്തിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ അതിക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ശരത്തെന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മർദനമേറ്റത്. കർണാടകയിലെ ഹാസൻ ജില്ലയിലാണു സംഭവം.

ജന്മദിനാഘോഷത്തിനായി വ്യാഴാഴ്ച ഹൊലെനരസപുരിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ശരത്. അവിടെ നടന്ന ഒരു അടിപിടിയിൽ ഇടപെട്ട ശരത്തിനെ അക്രമികൾ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

മർദിച്ച ശേഷം പാർട്ടി ഹാളിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അവിടെ വച്ച് വീണ്ടും പ്രതികൾ ആക്രമിച്ചു. കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞും വടിവാൾ വീശിയും കസേരകൊണ്ട് അടിച്ചും പലവിധത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പ്രതികൾ ആക്രമിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. നിലത്തുവീണു കിടക്കുന്ന ശരത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരാൾ ചാടിവീഴുന്നുമുണ്ട്. ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



