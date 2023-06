മദ്യശാലയിൽ തോക്കുചൂണ്ടി കവർച്ചാശ്രമം; സംഘത്തിൽ സ്വർണക്കടത്തുകേസ് പ്രതിയും

തൃശൂർ ∙ പൂത്തോളിൽ കൺസ്യൂമർഫെഡിന്റെ മദ്യവിൽപനശാലയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ജീവനക്കാർക്കു നേരെ എയർഗൺ ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മദ്യക്കവർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച സംഘത്തിൽ സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതിയും. സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉൾപ്പെട്ട കേസിലെ പതിനാറാം പ്രതി ജിഫ്‌സലാണ് മദ്യക്കവർച്ചയിലുമുള്ളത്.

സംഭവത്തിൽ ഫാം ഉടമസ്ഥനടക്കം 4 പേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. തമിഴ്നാട് ഗുണ്ടൽപേട്ടിൽ ഫാം നടത്തുന്ന പാലക്കാട് വട്ടനണപ്പുറം എടത്തനാട്ടുകര പാറേക്കാട്ട് അബ്ദുൽ നിയാസ് (41), കോഴിക്കോട് മാങ്കാവ് കളത്തിൽ നിസാർ (37), പൊന്നാനി പാലപ്പെട്ടി ആലിയമീൻകത്ത് റഫീഖ് (40) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായിരുന്നത്.

പ്രവർത്തന സമയം കഴിഞ്ഞശേഷം ഷട്ടർ പാതി താഴ്ത്തി കലക്‌ഷൻ തുക തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ജോലിയിലായിരുന്നു ജീവനക്കാർ. ഷട്ടറിനുള്ളിലൂടെ നിയാസും സംഘവും മദ്യശാലയ്‌ക്കുള്ളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ശേഷം ജീവനക്കാരോടു വില കൂടിയ മദ്യം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രവർത്തനസമയം കഴിഞ്ഞെന്നു ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞതോടെ തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

English Summary: The suspect in the gold smuggling case was among the gunmen in the liquor shop