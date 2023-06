തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിൽ ബലി പെരുന്നാൾ ജൂൺ 29ന്. പാളയം ഇമാം ഡോ വി.പി. സുഹൈബ് മൗലവിയും ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൾ ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തൊടിയൂർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് മൗലവിയുമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

English Summary: Eid-al Adha 2023 In Krala Is On June 29