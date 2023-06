‘സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ഹോളോഗ്രാം; ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കും’

കൊല്ലം ∙ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ​ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ഹോളോ​ഗ്രാം പതിപ്പിക്കുന്നതു പരി​ഗണിക്കുമെന്നു മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു. തെറ്റായ പ്രവണതകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം ആവശ്യമാണ്. ​ഓരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും പ്രത്യേക തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനമൊരുക്കുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക ചെലവുണ്ടാക്കും. എന്നാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ​ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്.

വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കുന്നത് തടവുശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ ചെയ്യുന്നതിനെ സാമാന്യവത്കരിക്കാനാകില്ലെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു. അതേസമയം, വ്യാജ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരോപണം നേരിടുന്ന ആലപ്പുഴയിലെ എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് നിഖില്‍ തോമസ് കലിംഗ സർവകലാശാലയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നു റജിസ്‌ട്രാർ വ്യക്തമാക്കി.\

സർവകലാശാല രേഖകളിൽ ഇങ്ങനൊരു പേരില്ലെന്നു റജിസ്ട്രാർ സന്ദീപ് ഗാന്ധി ‘മനോരമ ന്യൂസിനോടു’ പറഞ്ഞു. വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ നിയമവിഭാഗത്തിനു നിർദേശം നൽ‌കി. കേരള സർവകലാശാല ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മറുപടി നൽകുമെന്നും റജിസ്ട്രാർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Higher Education Department will try to implement hologram in Certificates, Says Minister R Bindu