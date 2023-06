‘അക്രമികൾ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരും’: മണിപ്പുരില്‍ മുന്നറിയിപ്പുമായി ബിരേൻ സിങ്

ഇംഫാൽ ∙ മണിപ്പുരിൽ കഴിഞ്ഞദിവസമുണ്ടായ വെടിവയ്‍പിൽ സൈനികനു പരുക്കേറ്റ സംഭവത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ബിരേൻ സിങ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് ബിരേൻ സിങ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അക്രമം തടയുന്നതിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുമായി അടിയന്തരയോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



‘‘ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത്. അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ആക്രമിക്കരുതെന്ന് സായുധരായ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്’’– ബിരേൻ സിങ് വ്യക്തമാക്കി. യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയാണ് സൈന്യത്തിനു നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് സൈനികവൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർധരാത്രിയോടെ ചിങ്മാങ്ങിലെ അഞ്ച് വീടുകൾക്ക് അക്രമികൾ തീയിട്ടു. എന്നാൽ ആരാണ് അക്രമത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നതു സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ വ്യക്തമാക്കി. ലീമാഖോങ് മിലിറ്ററി സ്റ്റേഷനു 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

മേയ് മൂന്നു മുതലാണ് മെയ്തെയ്–കുക്കി വംശജർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം തുടങ്ങിയത്. മേയ് 28നു ശേഷം ഇംഫാലിലും സമീപപ്രദേശത്തും നിരവധി ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. അക്രമം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സേനകളെയും വിന്യസിച്ചു. അഫ്സ്പ നിയമം പിൻവലിച്ചശേഷം ആദ്യമായാണ് മണിപ്പുരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളും സൈനിക വിന്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നത്.

