കേരളം പനിച്ചൂടിലേക്ക്: ‌ഈ മാസം 26 മരണം, ‌പ്രതിദിനം ചികിത്സ തേടുന്നത് പതിനായിരത്തിലേറെ പേര്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ വിവിധ പനികള്‍ ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് 26 പേർ ഈ മാസം മരിച്ചെന്ന് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍. വെറും 18 ദിവസത്തിനിടെ 26 പേര്‍ പകര്‍ച്ച വ്യാധികള്‍ ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് പൊലിഞ്ഞത് 13 ജീവനുകളാണ്. എലിപ്പനി 10 പേരുടേയും മഞ്ഞപ്പിത്തം 2 പേരുടേയും സാധാരണ പനി ഒരാളുടെയും ജീവന്‍ കവര്‍ന്നു. ഈ കണക്കുകള്‍ക്കുപുറമേ എലിപ്പനി മൂലം ഇന്നലെ രണ്ടു മരണവും ഡെങ്കിപ്പനി മൂലം ഒരു മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലെ കണക്കനുസരിച്ചു പ്രതിദിനം പതിനായിരത്തിലേറെപേരാണ് പനിക്കു സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ മാത്രം ചികിത്സ തേടിയത്. 18 ദിവസത്തിനിടെ പനിബാധിച്ച് ചികില്‍സയ്ക്കെത്തിയത് 1, 48, 362 പേരാണ്. പനി പടരുമ്പോഴും ആരോഗ്യവകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റില്‍ അതത് ദിവസങ്ങളിലെ മരണം ഉള്‍പ്പടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇന്നലത്തെ കണക്കുകള്‍ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇന്നലെ പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഉള്‍പ്പടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത എലിപ്പനി മരണങ്ങള്‍ കണക്കുകളില്ല. സ്ഥിരീകരണം വരാത്തതിനാലെന്നാണ് ഒദ്യോഗിക വിശദീകരണം. പകര്‍ച്ചപ്പനി നേരിടാന്‍ ഫലപ്രദമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Many death confirmed in Kerala due to fever