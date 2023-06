ചാലിയത്ത് പുഴയിൽ തോണി മറിഞ്ഞ് ഒരാളെ കാണാതായി

കോഴിക്കോട് ∙ ചാലിയം മുരുകല്ലിങ്കൽ വടക്കുമ്പാട് പുഴയിൽ തോണി മറിഞ്ഞ് ഒരാളെ കാണാതായി. പട്ടയിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി (58) എന്നയാളെയാണു കാണാതായത്. കൃഷ്ണൻകുട്ടിയ്ക്കായി അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും നാട്ടുകാരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്.

രാത്രി എഴുമണിക്കാണു മീൻപിടിക്കാനായി കൃഷ്ണൻകുട്ടി പോയത്. പിന്നീട് ആളില്ലാതെ തോണി പുഴയിൽ ഒഴുകുന്നതു കണ്ട നാട്ടുകാരാണു അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ വിവരമറിയിച്ചത്.

English Summary: One person is missing after his Boat overturned in Chaliyam