മോദിയെ കാത്ത് യുഎസ്; കാറിന്റെ നമ്പർപ്ലേറ്റ് മാറ്റി ഇന്ത്യൻ ആരാധകൻ‌

വാഷിങ്ടൻ ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ യുഎസ് സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി മേരിലാൻഡിലെ മോദി ആരാധകൻ കാർ നമ്പർപ്ലേറ്റ് ‘NMODI’ എന്നാക്കി. ഇന്ത്യൻ വംശജൻ രാഘവേന്ദ്രയാണ് മോദിയോടുള്ള ആരാധന മൂത്ത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയത്. ‘‘മോദി എനിക്ക് പ്രചോദനമാണ്. രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഈ ലോകത്തിനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം എനിക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നു.’’– രാഘവേന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

മോദിയുടെ യുഎസ് സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി വൈറ്റ് ഹൗസിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തി. യുഎസ് പാർലമെന്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കുന്നതിനായി മോദി ജൂൺ 20 മുതൽ 24 വരെയാണ് യുഎസ് സന്ദർശിക്കുക. 22ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും പ്രഥമ വനിത ജിൽ ബൈഡനും മോദിക്ക് വിരുന്ന് നൽകും.

