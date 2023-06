പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കി 21കാരൻ, 10–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച് 20കാരൻ: അറസ്റ്റ്

കൊല്ലം∙ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടികളെ പീഡ‍ിപ്പിച്ച വ്യത്യസ്ത കേസുകളിൽ രണ്ടു യുവാക്കള്‍ അറസ്റ്റിൽ. പത്താം ക്ലാസിലും പ്ലസ് ടുവിലും പഠിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടികളാണ് പീ‍ഡനത്തിനിരയായത്.

കടയ്ക്കലിൽ പത്താം ക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ ഇളമാട് കാരാളികോണം ആദിൽ മൻസിലിൽ അബ്ദുൽ അസീസാണ് (20) പിടിയിലായത്. കുമ്മിളിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന പ്രതി, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ഡ്രൈവറാണ്. കടയ്ക്കല്‍ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ വച്ചും ബസ് യാത്രയിലും പെണ്‍കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്. ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതിയെ കടയ്ക്കൽ ആനപ്പാറയിൽ നിന്നാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

കൊല്ലം നഗരത്തിലെ ഇൗസ്റ്റ് പൊലീസ് പരിധിയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പീഡ‍നക്കേസ്. പ്ലസ് ടുവിനു പഠിക്കുന്ന രണ്ടു പെണ്‍കുട്ടികളെ നഗരത്തിലെ ലേഡ‍ീസ് ഹോസ്റ്റലില്‍ നിന്ന് കാണാതായിരുന്നു. ഇവരിലൊരാളാണ് പീഡ‍നത്തിനിരയായത്. കേസില്‍ കാവനാട് സ്വദേശി സബിനാണ് (21) അറസ്റ്റിലായത്. പെണ്‍കുട്ടിയെ ഗര്‍ഭിണിയാക്കിയ ശേഷം ഗര്‍ഭം അലസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേസില്‍ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ഇൗസ്റ്റ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Two persons arrested in cases of molesting minor girls