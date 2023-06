ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ യുവതിക്കുനേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; വ്യാജ ഡോക്ടറെ ഭർത്താവ് പിടികൂടി

മുംബൈ∙ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ യുവതിക്കുനേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ വ്യാജ ഡോക്ടറും കൂട്ടാളിയും പിടിയിൽ. മുംബൈയിലെ ഗോവണ്ടിയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജൂൺ 17നാണ് സംഭവം. ഷൊയ്ബ്, ഇർഫാൻ സയിദ് എന്നിവരാണു പിടിയിലായത്. യുവതിയുടെ ഭർത്താവാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

പരിശോധനയ്ക്കായി ഡോക്ടറുടെ മുറിയിലേക്കുപോയ യുവതിയെ ഏറെനേരമായി കാണാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഭർത്താവ് അന്വേഷിച്ചെത്തിയത്. അതിക്രമം കണ്ടതോടെ ഭർത്താവ് ബഹളമുണ്ടാക്കി. പിന്നാലെ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. പാതി ബോധത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഭാര്യയെ ഇരുവരും മോശമായി സ്പർശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു.

പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് ഡോക്ടറായ ആൾ വ്യാജനാണെന്നു വ്യക്തമായത്. ആശുപത്രിക്കും ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആശുപത്രി ഉടമ ജമീൽ ഖാൻ അടക്കം മൂന്നുപേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായി മുംബൈ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഉടമ ഒളിവിലാണ്.

English Summary: Fake doctor among 2 held for molesting patient after husband caught them in the act