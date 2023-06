‘മായാവതിയും മുലായം സിങും ശ്രമിച്ചിരുന്നു, വിജയിച്ചില്ല’: കെസിആറിനെതിരെ അജിത് പവാർ

പൂനെ∙ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ ആഗ്രഹം ദേശീയനേതാവാകാനെന്നും അതിനായി ബിആർഎസിനെ തെലങ്കാനയ്ക്കു പുറത്തേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും എൻസിപി നേതാവ് അജിത് പവാർ. ബിആർഎസിന്റെ അടിത്തറ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ശ്രമം വലുതായി വിജയിക്കില്ലെന്നും അജിത് പവാർ പറഞ്ഞു. സമാനമായ ശ്രമങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മായാവതിയും മുലായം സിങ് യാദവും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ വിജയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയാണു കെസിആർ. ഇവിടെ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത്. പണപ്പെരുപ്പവും തൊഴിലില്ലായ്മയും രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ പരസ്യങ്ങൾക്കും ബാനറുകൾക്കും മേൽ പണം ചെലവഴിക്കുകയാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പണം വരുന്നതെന്ന് ജനങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കണം’ – അജിത് പവാർ പറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബിആർഎസിന്റെ പരസ്യബോർഡ് ചൂണ്ടിയായിരുന്നു അജിത് പവാറിന്റെ പരാമർശം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ എന്നിവരുടെ പരസ്യത്തിനെതിരെ ബിജെപിക്കും ശിവസേനയ്ക്കും എതിരെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ കെസിആർ രൂക്ഷവിമർശനം ഉയർത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർത്തിയും കർഷകരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചും മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കു ബിആർഎസിന്റെ വേരുകൾ ആഴ്ത്താനാണു ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ശ്രമിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറും സൗജന്യ വൈദ്യുതി, കർഷകർക്കു നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി ഓരോ ഏക്കറിനും 10,000 രൂപ നല്‍കണം, തെലങ്കാനയെ പോലെ കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സർക്കാർ വാങ്ങണമെന്നും അതിനായി കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ കെസിആര്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Ajit Pawar says KCR trying to expand base in Maharashtra