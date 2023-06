‘യുഎസുമായുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കണം’: ഇന്ത്യയോട് അഭ്യർഥിച്ച് ബംഗ്ലദേശ്

ധാക്ക∙ യുഎസുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ സഹായം തേടി ബംഗ്ലദേശ്. വാഷിങ്ടനിൽ അടുത്തദിവസം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായി നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബംഗ്ലദേശിന്റെ കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ബംഗ്ലദേശ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എ.കെ.അബ്ദുൽ‌ മൊമെൻ, ഈ മാസം 12നു വാരാണസിയിൽ നടന്ന ജി20യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗത്തിലാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കറിനോട് വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സഹായം തേടിയത്.

ബംഗ്ലദേശിലെ അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി പീറ്റർ ഹാസ്, സ്വതന്ത്രവും സുതാര്യവുമായ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെ കണ്ട് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനും ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ബംഗ്ലദേശ് - യുഎസ് ബന്ധം സമീപ മാസങ്ങളിൽ വഷളായിരുന്നു. ജനാധിപത്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന ബംഗ്ലദേശികൾക്ക് വീസ നിഷേധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യുഎസ് ഭരണകൂടം മേയ് മാസത്തിൽ പുതിയ നയം പുറത്തിറക്കിയതും ബംഗ്ലദേശ് സർക്കാരിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു.

യുഎസിന്റെ നീക്കം ചൈനയുമായി അടുക്കാൻ ബംഗ്ലദേശിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ അവർ വ്യക്തമാക്കിയത്. 2024 ജനുവരിയിലാണ് ബംഗ്ലദേശിൽ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത്. പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ അവാമി ലീഗ് പാർട്ടി 15 വർഷമായി അധികാരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും പ്രതിപക്ഷമായ ബംഗ്ലദേശ് നാഷനലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് (ബിഎൻപി) പിന്തുണ വർധിക്കുന്നതും അവർക്ക് ഭീഷണിയാണ്.

English Summary: Bangladesh turns to India to tide over rough patch in ties with US