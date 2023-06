സ്വാമി പൂർണാനന്ദ ആശ്രമത്തിൽ വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി

ഹൈദരാബാദ്∙ സ്വാമി പൂർണാനന്ദ, ആശ്രമത്തിൽ വച്ചു തന്നെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചതായി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. 2016 മുതൽ പൂർണാനന്ദയുടെ വിശാഖപട്ടണത്തെ ആശ്രമത്തിലാണു പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി താമസിക്കുന്നത്. ജൂൺ 13നു പെൺകുട്ടിയെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ജൂൺ 15നു സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേശീയമാധ്യമമാണു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സ്വാമി പൂർണാനന്ദക്കെതിരെ 2012ൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയും പീഡന പരാതി നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടിയിലാണു മറ്റൊരു കുട്ടിയും പരാതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 12 കുട്ടികളാണ് ആശ്രമത്തിൽ താമസിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നാലുപേർ പെൺകുട്ടികളാണ്. വസ്തുതർക്കം അടക്കം നിരവധി കേസുകൾ ആറുപത്തിനാലുകാരനായ പൂർണ്ണാനന്ദയ്ക്കെതിരെയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ വസ്തുക്കൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നവരാണു ഇതിനു പിന്നിലെന്നാണു പൂർണാനന്ദയുടെ നിലപാട്.



English Summary: Minor girl says she was raped by Swami Poornananda