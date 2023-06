ന്യൂയോർക്ക്∙ വാടകയ്ക്കു നൽകുന്ന അപ്പാർട്മെന്റിൽ മത്സ്യമാംസാദികൾ പാചകം ചെയ്യരുതെന്ന വിചിത്ര നിർദേശവുമായി കെട്ടിട ഉടമ. ന്യൂയോർക്കിലാണു സംഭവം. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ അപ്പാർട്മെന്റ് വാടകയ്ക്കു നൽകുന്നു എന്ന പരസ്യത്തിനൊപ്പമാണ് വിചിത്രമായ നിബന്ധന. വീഗൻ രീതി പിന്തുടരുന്ന കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് ഒരു നിബന്ധന മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് ഇടനിലക്കാരിയായ ആൻഡ്രിയ കെല്ലി പറഞ്ഞു. കെട്ടിടത്തിൽ മത്സ്യവും മാംസവും കൊണ്ടുവരരുതെന്നാണു നിബന്ധന.

മാംസം കഴിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വിലക്കില്ല. പക്ഷേ, മത്സ്യവും മാംസവും പാചകം ചെയ്യരുതെന്നു മാത്രമാണു കെട്ടിട ഉടമയുടെ ആവശ്യമെന്നും ആൻഡ്രിയ വ്യക്തമാക്കി. ‘‘കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമയായ മിഷേൽ ഏരിയ ലെറർ വീഗൻ ആയതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല ഇത്. ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. മാംസം പാകംചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗന്ധം അവർക്കു അസഹനീയമാണ്’’– ആൻഡ്രിയ പറഞ്ഞു.

2007ലാണ് ലേറർ ഈ കെട്ടിടം വാങ്ങുന്നത്. അന്നുമുതൽ കെട്ടിടത്തിൽ വാടകക്കാർ മാംസം പാകം ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള വിവേചനവും ഇല്ലെന്നും ലേറർ പറയുന്നു. പാകംചയ്ത മത്സ്യവും മാംസവും വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിനു യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ല. എന്നാൽ പാചകം ചെയ്യുന്നതിനു മാത്രമാണ് അനുവാദമില്ലാത്തതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: "No Meat In The Building": Vegan Landlord Seeks Tenants