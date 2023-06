ബെംഗളൂരു∙ വിവാഹത്തിനു ശേഷം ശാരീരികബന്ധം നിഷേധിക്കുന്നത് ഐപിസി സെക്ഷൻ 498 എ പ്രകാരം ക്രൂരതയല്ലെന്നും എന്നാൽ 1955 ലെ ഹിന്ദു മാര്യേജ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 12 (1) വകുപ്പ് പ്രകാരം ക്രൂരതയാണെന്നും കർണാടക ഹൈക്കോടതി.

യുവാവിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ഭാര്യ നൽകിയ കേസിന്റെ തുടർനടപടികൾ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. 2019 ലാണു ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. 28 ദിവസം ഒന്നിച്ചുതാമസിച്ചു. 2020 ഫെബ്രുവരിയില്‍ യുവാവിനെതിരെ ഭാര്യ പരാതി നൽകി. ഭര്‍ത്താവ് എപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക വിഡിയോകള്‍ കാണുകയാണെന്നും താനുമായി ശാരീരികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നുമാണ് യുവതി നല്‍കിയ പരാതി.

ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതല്ല പ്രണയമെന്നായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ നിലപാട്. തുടർന്ന് വിവാഹബന്ധം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടു കുടുംബ കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഐപിസി സെക്ഷൻ 498 എ, സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം സെക്ഷൻ 4 പ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്തിയതിനെതിരെ ഭർത്താവും കുടുംബവും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഭാര്യയുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടാൻ ഭർത്താവ് തയ്യാറാവാത്തത് ഹിന്ദു മാര്യേജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 12(1) (a) പ്രകാരം ക്രൂരതയാണെന്നും എന്നാൽ ഐപിസി സെക്ഷനു കീഴിൽ ഇതുവരില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. യുവാവിനെതിരെ ക്രിമിനൽ തുടർനടപടികൾ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും ജഡ്ജി വ്യക്തമാക്കി.

