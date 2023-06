ന്യൂഡൽഹി ∙ യുഎസ് സന്ദർശനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ടെസ്‌ല സിഇഒയും ട്വിറ്റർ ഉടമയുമായ ഇലോൺ മസ്കുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. മസ്ക്, ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം മോദിയുമായുള്ള ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയാകുമിത്. കലിഫോർണിയയിൽ ടെസ്‌ല കാർ ഫാക്ടറി 2015ൽ മോദി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

ഇലക്ട്രോണിക് കാറുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിർമിക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ടെസ്‌‍‌ല ആലോചിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മസ്കും മോദിയും ഇത്തവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ മസ്കിനോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ, ‘തീർച്ചയായും’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫാക്ടറിക്കായുള്ള സ്ഥലം തീരുമാനിക്കുമെന്നും മസ്ക് വ്യക്തമാക്കി.

മോദിയെ വിമർശിക്കുന്ന ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററി വിവാദത്തിൽ അടുത്തിടെ മസ്ക് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഡോക്യുമെന്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ട്വിറ്റർ നീക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞ മസ്ക്, ഇന്ത്യയിൽ സമൂഹമാധ്യമ നിയമങ്ങൾ കർക്കശമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ലിങ്കുകളും ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാൻ ട്വിറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളോടു കേന്ദ്രം നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

ട്വിറ്ററിൽ ഏറ്റവുമധികം ഫോളോവർമാരുള്ള വ്യക്തികളിലൊരാളായ മസ്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചുരുക്കം നേതാക്കളിൽ മോദിയുമുണ്ട്. മസ്കിനെ കൂടാതെ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളുമായും മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. യുഎസ്, ഈജിപ്ത് സന്ദർശനങ്ങൾക്കായി രാവിലെയാണു മോദി പുറപ്പെട്ടത്. ‌പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ 6 തവണ യുഎസ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മോദിയുടെ ഇത്തവണത്തെ യാത്ര സ്റ്റേറ്റ് സന്ദർശനമാണ്. ടാർമാക്കിൽ സ്വീകരണം, ആചാരവെടി, വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം, ഔദ്യോഗിക വിരുന്ന് എന്നിവയെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

