‘കുറ്റം ഗൗരവതരം’: പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ അനധികൃത പൂജ നടത്തിയ പ്രതിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

പത്തനംതിട്ട∙ ശബരിമല പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി അനധികൃതമായി പൂജ നടത്തിയ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ നാരായണൻ സ്വാമി നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി. കുറ്റം ഗൗരവതരമെന്നു കോടതി വിലയിരുത്തി.

നാരായണ സ്വാമി ആദ്യം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും പിന്നീടു ഡൽഹിയിലേക്കും കടന്നെങ്കിലും പൊലീസിനു പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. മൂഴിയാർ പൊലീസും പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് വെസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനുമാണു കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

മേയ് എട്ടിനാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മൊത്തം 11 പ്രതികളുണ്ടെന്നാണു സൂചന. പിടികൂടാനുള്ളവരിൽ കൂടുതൽ പേരും തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണെന്നു വനപാലകർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Ponnambalamedu Pooja: The anticipatory bail application of main accuded was rejected