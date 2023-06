റോഡ് ക്യാമറ: ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ സ്വാഗതാർഹം, നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്നു ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം∙ റോഡ് ക്യാമറ വിഷയത്തിലെ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ സ്വാഗതാർഹമെന്ന് മുൻപ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. നിയമപോരാട്ടം തുടരും. നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ബോധപൂർവ്വം നടത്തിയ അഴിമതിയാണിത്. ഞാനും പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി സതീശനും കൂടിയാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. കോടതി വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടെന്നു മനസിലാക്കുന്നു. അഴിമതി നടത്തി കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പേയ്മെന്റ് തടഞ്ഞു എന്നത് വലിയ കാര്യമാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

ക്യാമറ ഇടപാടിൽ അടിമുടി അഴിമതിയാണെന്നും പദ്ധതി സംബന്ധിച്ചു ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമാണ് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണു പരിശോധനയ്ക്കു ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയത്.

റോഡ് ക്യാമറ പദ്ധതിയിലെ മുഴുവൻ നടപടികളും പരിശോധിക്കാനാണു ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. ഖജനാവിന് നഷ്ടമോ അധിക ബാധ്യതയോ ഉണ്ടായോയെന്ന് കണ്ടെത്തണം. കോടതി ഉത്തരവ് നൽകുന്നതുവരെയോ മുൻകൂർ അനുമതി നൽകുന്നതുവരെയോ ക്യാമറ പദ്ധതിയിൽ പണം നൽകരുതെന്നും സർക്കാരിനു ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.വി.എൻ.ഭട്ടി, ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് ബാലാജി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Ramesh Chennithala says High Court intervention on road camera scam is welcoming