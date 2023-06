‘നായയെ പോലെ കുരയ്ക്കെടാ'...; യുവാവിനെ വലിച്ചിഴച്ചവര്‍ അറസ്റ്റില്‍; വീട് ഇടിച്ച് നിരത്തി

ഭോപാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലില്‍ യുവാവിനെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച് വലിച്ചിഴച്ച സംഭവത്തില്‍ മൂന്നു പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ്. മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം അക്രമികളുടെ വീട് ബുള്‍ഡോസറിന് ഇടിച്ച് നിരത്തുകയും ചെയ്തു.

നായയെ പോലെ കുരയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവാവിനെ മര്‍ദിക്കുന്നതിന്റെ 50 സെക്കന്റുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്.

സമീര്‍ ഖാന്‍ എന്ന അക്രമി ലഹരി ഉപയോഗിക്കാനും മാംസം കഴിക്കാനും തന്നെയും കുടുംബത്തെയും നിര്‍ബന്ധിച്ചുവെന്നും മതംമാറാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നും യുവാവിന്റെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. വീട് അക്രമികള്‍ കൊള്ളയടിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതി നല്‍കിയിട്ടും പൊലീസ് സ്വീകരിക്കാന്‍ തയാറായില്ലെന്നും ആരോപണം ഉണ്ട്.



English Summary:3 who ordered man to bark like dog arrested under stringent law NSA, their houses razed