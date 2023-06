‘ഞാൻ ദൈവം’ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ അതിക്രമം; മലയാളി ബെംഗളൂരുവിൽ പിടിയിൽ

ബെംഗളൂരു ∙ താൻ ‘ദൈവം’ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പള്ളിക്കുള്ളിൽക്കയറി ഇരുപത്തിയൊൻപതുകാരന്റെ പരാക്രമം. പള്ളിയിലെ നിരവധി ഫർണിച്ചറുകൾക്കും മറ്റും കേടുപാട് വരുത്തി. സംഭവത്തിൽ കാമനഹള്ളി റോഡ് മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന ടോം മാത്യുവിനെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലുമണിയോടെ കാമനഹള്ളി റോഡിലെ സെന്റ് പയസ് ടെൻത് പള്ളിയിലായിരുന്നു അതിക്രമം.

ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് വാതിൽ തകർത്താണ് ടോം മാത്യു പള്ളിക്കുള്ളിൽ കടന്നത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസെത്തി നാലരയോടെ ഇയാളെ പിടികൂടി. മദ്യപിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇയാൾ അക്രമാസക്തനായതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇയാളുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് മദ്യക്കുപ്പികൾ കണ്ടെത്തി. പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാക്കിയെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

നാലു വർഷം മുൻപ് ടോം മാത്യുവിന്റെ പിതാവ് കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ചുപോയിരുന്നു. ഇത് ടോമിനെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചുവെന്നും ജോലി ഇല്ലാത്തതും മറ്റു കാരണങ്ങളും രണ്ടു വർഷമായി മാനസികമായി തളർത്തിയെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. ടോമിന്റെ അമ്മ സ്ഥിരമായി പോകാറുള്ള പള്ളിയാണ് സെന്റ് പയസ് ടെൻത്. താൻ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ സ്വയം ദൈവമാണെന്ന് ടോം അവകാശപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അമ്മ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള കുടുംബം 30 വർഷമായി ബെംഗളൂരുവിലാണ് കഴിയുന്നത്.

