കോട്ടയം∙ എംജി സർവകലാശാലയിൽ പൂരിപ്പിക്കാത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കാണാതെ പോയതിൽ നടപടി. രണ്ട് സെക്‌ഷൻ ഓഫിസർമാരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. നിലവിലുള്ള സെക്‌ഷൻ ഓഫിസർക്കും മുൻ സെക്‌ഷൻ ഓഫിസർക്കുമെതിരെയാണു നടപടി. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാനും സർവകലാശാല തീരുമാനിച്ചു. നഷ്‌ടപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണു നിഗമനം.

പേരെഴുതാത്ത 154 ബിരുദ – പിജി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് എംജി സർവകലാശാലയിൽനിന്നു കാണാതായത്. 100 ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും 54 പിജി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമാണ് പരീക്ഷഭവനിൽനിന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

English Summary: Two section officers suspended, related to certificate missing in Mahatma Gandhi university