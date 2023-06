‘പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പദവു നീക്കണം, പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനം തരണം’: അജിത് പവാർ

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്ര പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുതിർന്ന എൻസിപി നേതാവ് അജിത് പവാർ. പാർട്ടിയിൽ സംഘടനാപരമായ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് അജിത് പവാറിന്റെ ആവശ്യം.

മുതിർന്ന നേതാക്കളോട് എൻസിപിയുടെ 24ാമത് സ്ഥാപക ദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കവേയാണ് അജിത് പവാർ, ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്. ‘‘പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പാർട്ടി എംഎൽഎമാരുടെ നിർബന്ധത്തെ തുടർന്നാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്. എൻസിപി നേതൃത്വമാണ് എനിക്ക് സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. പാർട്ടിയിൽ എനിക്ക് പദവി തരു, അതിനോട് പൂർണമായ നീതി പുലർത്തും.’’– അജിത് പവാർ പറഞ്ഞു.

മുൻമന്ത്രിസഭയിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അജിത് പവാർ, ശിവസേനയിലെ ഭിന്നിപ്പിൽ മന്ത്രിസഭ വീണതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിപക്ഷനേതൃസ്ഥാനത്തേക്കെത്തിയത്. പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ, രാജ്യസഭാ എംപി പ്രഫുൽ പട്ടേലിനെയും ലോക്സ‌ഭാ എംപി സുപ്രിയ സുലെയും പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

