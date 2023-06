തൃശൂർ ∙ കായംകുളത്തെ എസ്എഫ്ഐ മുന്‍ നേതാവ് നിഖില്‍ തോമസിന് കലിംഗ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതിനു പിന്നില്‍ പഴയ എസ്എഫ്ഐ നേതാവെന്ന് സംശയം. ഇപ്പോള്‍ മാലദ്വീപില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇയാള്‍, മുന്‍പ് വിദ്യാഭ്യാസ ഏജന്‍സി നടത്തിയിരുന്നതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു.

വിവിധ സര്‍വകലാശാലകളിലേക്ക് ഇയാളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം സംഘടിപ്പിച്ച് നല്‍കിയിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്. അതേസമയം, വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനു പിന്നില്‍ വന്‍ സംഘം തന്നെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായി പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു.

വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇടപാടില്‍ കായംകുളം ഏരിയയിലെ ചില നേതാക്കള്‍ക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളും സിപിഎം കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഉയരുന്നുണ്ട്.

English Summary: Police To Probe Former SFI Leader Nikhil Thomas' Links In Fake Certificate Controversy